Dokumentation Genie der Natur: Energie-Wunder D 2006

Die Energieprobleme unserer Zeit beschäftigen die Menschen auf der ganzen Welt. Könnten sie vielleicht mit Hilfe von bionischer Forschung gelöst werden? Forscher lassen sich von den Wundern der Natur inspirieren und erforschen, wie man mit künstlichen Blättern und Sonnenenergie Wasserstoff herstellen könnte. Die Emmy-prämierte n-tv Doku zeigt in spektakulären Bildern, wie die Natur ihre Energie effizient einsetzt und was wir daraus lernen können.

Originaltitel: Genie der Natur: Energie-Wunder