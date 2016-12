n-tv 11:10 bis 11:30 Dokumentation Tierisch tödlich - Willkommen in Australien GB 16:9 HDTV Live TV Merken Neun abenteuerlustige Schädlingsbekämpfer aus Großbritannien sind in Australien, um die gefährlichsten Tiere der Welt kennen zu lernen und ihre Grenzen auszutesten. Wie weit werden sie kommen? Und wie reagieren sie, wenn sie mit Fledermäusen und giftigen Tieren konfrontiert werden? Die n-tv Dokumentation ist ganz nah bei der spannenden Reise dabei. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deadliest Pests Down Under