RTS Deux 01:25 bis 02:20 Sonstiges The Affair Culpabilités USA 2014 Merken Noah et Helen réalisent que leurs problèmes de couple ont un impact sur leurs enfants lorsqu'une révélation sur Whitney vient les affecter durablement. Alison envisage de régler ses comptes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dominic West (Noah Solloway) Ruth Wilson (Alison Bailey) Maura Tierney (Helen Solloway) Joshua Jackson (Cole Lockhart) Julia Goldani Telles (Whitney Solloway) Jake Richard Siciliano (Martin Solloway) Jadon Sand (Trevor Solloway) Originaltitel: The Affair Regie: Jeffrey Reiner Drehbuch: Melanie Marnich, Kate Robin Musik: Marcelo Zarvos