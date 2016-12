RTS Deux 18:00 bis 19:30 Trickfilm Bob l'éponge, le film : un héros sort de l'eau USA 2015 20 40 60 80 100 Merken Tout baigne à Bikini Bottom pour Bob l'éponge, l'éternel optimiste et ses amis: Patrick l'étoile de mer fidèle, Carlo le calamar égoïste, Sandy l'écureuil et Monsieur Krabs, le crustacé obsédé par l'argent! Cependant tout bascule quand la recette du pâté de crabe est volée par le diabolique pirate Steak Barbare (et les mouettes qui ne le quittent jamais...) ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water Regie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell Drehbuch: Stephen Hillenburg, Paul Tibbitt, Glenn Berger, Jonathan Aibel Altersempfehlung: ab 6