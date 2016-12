RTL 02:20 bis 04:05 Fantasyfilm Die Mumie - Das Grabmal des Drachenkaisers USA, CHN, D, CDN 2008 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Einige Jahre sind vergangen, der zweite Weltkrieg ist gerade vorüber und eine letzte Mission für die britische Regierung führt das Archäologen-Ehepaar Rick und Evelyn O'Connell nach Shanghai und mitten hinein in eine politische Verschwörung, während zur gleichen Zeit ihr mittlerweile erwachsener Sohn Alex bei Ausgrabungen ebenfalls in China auf das Grab des Drachenkaisers stößt. Der Legende nach wurden der furchterregende Herrscher und seine Armee vor über 2.000 Jahren von einer Zauberin mit einem Fluch belegt und in Terrakotta verwandelt. Um China zurückzuerobern, sollen sie offenbar wiedererweckt werden, und nur die O'Connells und ihr alter Freund Jonathan stehen zwischen dem Drachenkaiser und einem neuen Zeitalter des Schreckens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Fraser (Rick O'Connell) Jet Li (Kaiser Han) Maria Bello (Evelyn O'Connell) John Hannah (Jonathan Carnahan) Michelle Yeoh (Zijuan) Luke Ford (Alex O'Connell) Isabella Leong (Lin) Originaltitel: The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor Regie: Rob Cohen Drehbuch: Alfred Gough, Miles Millar Kamera: Simon Duggan Musik: Randy Edelman Altersempfehlung: ab 12