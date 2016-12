RTL 20:15 bis 22:05 Western Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee D 2016 Nach einer Vorlage von Karl May 2016-12-27 00:40 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das Dorf der Apachen wird von dem mexikanischen Banditen El Mas Loco und seinen Männern überfallen. Die Banditen folgen der Legende vom Schatz der Apachen und entführen Nscho-tschi. Ihre Schatzsuche führt sie bis zum Silbersee. Karl erfährt von der Entführung und begreift, wie sehr er Nscho-tschi liebt. Gemeinsam nehmen Winnetou und Shatterhand die Verfolgung auf, um Nscho-tschi zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nik Xhelilaj (Winnetou) Wotan Wilke Möhring (Old Shatterhand) Milan Peschel (Sam Hawkens) Fahri Yardim (El Mas Loco) Matthias Matschke (Professor Spengler) Iazua Larios (Nscho-tschi) Oliver Masucci (Hässlicher Joe) Originaltitel: Winnetou & Old Shatterhand Regie: Philipp Stölzl Drehbuch: Jan Berger, Alexander Rümelin Kamera: Sten Mende