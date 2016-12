RTL 09:00 bis 09:30 Daily Soap Unter uns Folge: 5509 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ute wird zu Weihnachten aus dem Krankenhaus entlassen. Nach Evas Intrige gegen sie, hat sie den Kampf um Till aufgegeben. Till hat sich für Eva entschieden und Ute ist sich sicher, damit klarzukommen. Ein erstes Zusammentreffen mit Till scheint ihr Recht zu geben. Ute hat sogar Kraft, um für ihren Freund Malte da zu sein. Doch als Till beim Weihnachtssingen seine Liebe zu Eva öffentlich demonstriert wird Ute schmerzhaft klar, dass sie noch lange nicht über Till hinweg ist. Till hat vergessen, einen Weihnachtsbaum für den Innenhof zu besorgen. Irene ist zunächst enttäuscht, aber dann siegt ihr Kampfgeist und sie fordert die Hausgemeinschaft auf, alles dafür zu tun, dass der Innenhof verschönert wird. Besonders Robert will Irene mit Bambis Hilfe eine Freude machen. Mit Erfolg, denn als Irene das Ergebnis sieht, ist sie hochzufrieden. Doch dann tritt Roswitha auf den Plan. Ihre weihnachtliche Dekoration des Hofes hat Folgen, die die Weihnachtsfeiern aller Bewohner drastisch beeinflusst. Britta nimmt es Irene immer noch übel, dass die beim Stollenbackwettbewerb Roswitha hat gewinnen lassen. Da erkennt sie, wie enttäuscht Irene über den kümmerlichen Weihnachtsbaum im Innenhof ist. Britta selbst bekommt einen prächtigen Baum geliefert und reibt das Irene genüsslich unter die Nase. Leider erweist sich Brittas Baum als viel zu groß für die Wohnung. Rufus' Vorschlag, den großen Baum in den Hof zu stellen, erteilt Britta eine klare Absage. An dem Baum sind nur ein paar Korrekturen nötig. Doch am Ende muss Britta erkennen, dass sich ihre Missgunst nicht auszahlt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Petra Blossey (Irene Weigel) Ben Ruedinger (Till Weigel) Milos Vukovic (Paco Weigel) Isabell Hertel (Ute Kiefer) Claudelle Deckert (Eva Wagner) Tabea Heynig (Britta Schönfeld) Lars Steinhöfel (Easy Sommer) Originaltitel: Unter uns

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 230 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 83 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 75 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 50 Min.