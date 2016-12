VOX 19:00 bis 20:15 Dokusoap Das perfekte Dinner Tag 1: Ninette (42), Lübeck / Ziemlich Fisch heute / Vorspeise: Lauwarme Languste auf Avocado-Limettencreme an thailändischem Mangosalat / Hauptspeise: Filet vom Steinbutt "Catch of the Day" - mit Hokkaidoscheiben und getrüffeltem Wirsing / Nachspeise: Schwarzwälder Süßfisch mit Fruchtkaviar D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ninette, 42 Jahre: "Ziemlich Fisch heute" Vorspeise: Lauwarme Languste auf Avocado-Limettencreme an thailändischem Mangosalat Hauptspeise: Filet vom Steinbutt "Catch of the Day" - mit Hokkaidoscheiben und getrüffeltem Wirsing Nachspeise: Schwarzwälder Süßfisch mit Fruchtkaviar In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das perfekte Dinner