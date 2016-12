RTL II 04:15 bis 05:05 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Die Reifeprüfung / Shoppen auf Russisch D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein alleinerziehender Vater sorgt sich um seine Tochter. Es schmerzt ihn sehen zu müssen, wie die 18-Jährige ihren Traum vom Ausbildungsabschluss als Groß- und Außenhandelskauffrau aus den Augen verliert. Deswegen soll die Detektei Stahl herausfinden, was mit dem Mädchen nicht stimmt. Stefan Wolloscheck und seine Praktikantin Lisa Kerwitz finden heraus, dass die Auszubildende zum Mobbing-Opfer in der Berufsschule geworden ist. Lisa wird in die Klasse eingeschleust, um den kursierenden Gerüchten auf den Grund zu gehen. Die alles entscheidende Abschluss-Prüfung steht kurz bevor. Während ihres Urlaubs wurde eine russische Unternehmerfamilie ausgeraubt. Der Auftraggeber will die Täter unbedingt fassen und wendet sich an die Detektei Stahl. Der erste Verdacht des 50-Jährigen fällt auf den Freund seiner Tochter: Wie kann sich der 27-jährige Kfz-Mechatroniker trotz Mietschulden ein schickes Auto leisten? Carsten Stahl, Sascha Noveski und Michael Falkenberg beginnen mit ihrer Recherche. Als die Haushälterin der Familie plötzlich abreist, stehen die Ermittler vor einem Rätsel: Hat sie etwas mit dem Überfall zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

