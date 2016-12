RTL II 02:45 bis 03:30 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Karmen (58) ist hoch verschuldet. Als ob diese Situation nicht schon schwer genug wäre, lebt die Rentnerin auch noch in einem völlig zugestellten Haus mit 180 Quadratmetern Wohnfläche. Auch die Garagen, der Garten, der Keller und der Dachboden sind kaum noch begehbar. Grund für die Schulden und den Trödel: Mit ihrem Mann Martin teilte Karmen jahrzehntelang eine große Sammelleidenschaft. Als Martin im Mai 2012 verstarb, brach für Karmen und ihre Kinder Eva (38) und Martin (35) eine Welt zusammen. Doch die Familie hielt in dieser schweren Zeit nicht zusammen. Durch die Sammelei und die unzähligen finanziellen Fehlentscheidungen der letzten Jahre, haben sich die Kinder von Karmen abgewandt. Letzte Rettung: RTL II-Verkaufsprofi Sükrü Pehlivan. Doch der hat es alles andere als leicht: Sammlerin Karmen kann sich von nichts trennen. Außerdem schreckt sie mit ihren überhöhten Preisvorstellungen viele Käufer ab. Sükrü gibt alles, damit die Familie am Ende wieder vereint und Geld in der klammen Kasse ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller