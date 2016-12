RTL II 01:15 bis 02:00 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Selina (19) und Lukas (16) brauchen dringend Hilfe: Ihre Mutter Sylvia erlitt letztes Jahr mit nur 45 Jahren einen Herzinfarkt und liegt seitdem im Wachkoma. Von diesem Zustand wird sie sich auch leider nicht mehr erholen. Sylvias Schwester Bianca kümmert sich seitdem liebevoll um die beiden Kinder. Selinas und Lukas' Mutter war begeisterte Flohmarktgängerin, half bei Wohnungsauflösungen und fuhr täglich auf Gebrauchtwarenhöfe. Immer brachte sie etwas mit und verstaute den Trödel in einem angemieteten Lager. Mittlerweile stehen hier außerdem die Möbel aus Sylvias bereits leergeräumter Wohnung. Da Sylvia ein großer Trödeltrupp-Fan war, wendet sich Bianca an Otto Schulte. Der Verkaufsexperte will der Familie unbedingt helfen. Doch leider hat Selinas und Lukas' Mutter viel wertlosen Plunder angesammelt. Otto ist ratlos: Was soll er hier nur zu Geld machen? Zum Glück ist Aufgeben nicht Ottos Ding... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller