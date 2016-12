RTL II 23:20 bis 00:20 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 2016-12-27 03:30 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Erika (63) ist Pächterin einer gut laufenden Gastwirtschaft im Allgäu. Enormer Platzmangel sorgt allerdings hinter den Kulissen immer wieder für Stress. Denn dort, wo eigentlich Gastronomie-Inventar gelagert werden sollte, türmen sich Berge an Trödel und Antiquitäten. Diese Sachen stehen bereits seit 15 Jahren völlig unnütz im Gasthof herum. Mitarbeiterin Ramona (23) ist fassungslos und drängt ihre Chefin Erika nun schon seit Monaten dazu, endlich etwas gegen die beengten Verhältnisse zu tun. Doch bisher hat Erika nichts unternommen. Deshalb ruft Ramona RTL II-Verkaufsprofi Sükrü Pehlivan ins Allgäu. Er soll dabei helfen, die Antiquitäten und die Massen an Trödel zu Geld zu machen und im Gasthof endlich wieder für mehr Platz zu sorgen. Für den Trödelprofi kein leichter Auftrag, denn Erika hat ganz genaue Preisvorstellungen. Ob die Interessenten, die Sükrü bestellt hat, hier trotzdem fündig werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller