RTL II 22:15 bis 23:20 Dokusoap Die Fußbahns - Eine schrecklich tierische Familie D 2014 16:9 HDTV Ein herber Schlag für Familie Fußbahn: Ein Orkantief zerstört völlig unerwartet die Wildtierhilfe! An nur einem Nachmittag wird ein Großteil der Außenanlage zerstört. Seitdem läuft ein großer Teil der Tiere frei herum und muss wieder eingefangen werden. Bis in die Nacht hinein versucht Dirk gemeinsam mit seinem ehemaligen Mitarbeiter Flemming die Tiere wieder einzufangen und in Sicherheit zu bringen. Am darauf folgenden Tag wollen alle Familienmitglieder dabei helfen, sich um die noch ängstlichen Tiere zu kümmern. Nele und ihr Bruder Noah machen sich auf den Weg zum Außengehege, um nach Noahs heiß geliebter Ziege Embra zu gucken. Das Geschwisterpaar sieht hier zum ersten Mal, was der Sturm angerichtet hat. Die beiden können es kaum glauben - und ein noch größerer Schock folgt für Noah: Seine Ziege Embra ist nirgends zu finden! Inzwischen ist für Dirk und Rosi die letzte Hoffnung die Versicherung. Doch als das Ehepaar erfährt, dass die Versicherung für den Schaden nicht aufkommt, schwindet jegliche Hoffnung für einen Wiederaufbau der Auffangstation. Hat die Familie die Kraft und die Nerven von vorne zu beginnen? Was wird jetzt aus dem Hof? Mick, der sich sonst bei allem sehr zurückhält und lieber nur vor dem PC sitzt, startet einen Hilferuf bei Facebook. Rosi und Dirk sind begeistert von der Idee. Noah und Nele machen sich indes große Sorgen um Ziege Embra, denn die ist noch immer nicht aufgetaucht. Schließlich entschließen sich die 10-Jährige und ihr Bruder Noah dazu, im überschwemmten Moor nach Embra suchen... doch sie verlaufen sich im Moor, bleiben stecken und brauchen nun selber dringend Hilfe.