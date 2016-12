RTL II 14:55 bis 15:55 Dokusoap Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Gib Pfötchen D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken Rafaela (19) hat ein totales Faible für Katzen und verwandelt sich liebend gern selbst in einen Stubentiger: Stundenlang läuft sie dann in einem Katzenkostüm herum, schnurrt und miaut. Diese bizarre Vorliebe finden ihre Freundin Ladina (20) und ihr Partner Paco (22) allerdings nicht nur höchst bedenklich, sondern auch ziemlich peinlich. Um ihr zu zeigen, dass sie ohne Kostüm viel schöner ist, wollen die beiden abends mit ihr in eine Bar gehen - ohne Verkleidung. Doch Rafaela ist nicht bereit, auf ihr Katzenoutfit zu verzichten. Als der Türsteher sie mit dem Hinweis "Tiere sind hier nicht erlaubt" an der Tür abblitzen lässt, faucht Rafaela ihn böse an und will ihn kratzen. Ladina schämt sich für das Verhalten ihrer Freundin in Grund und Boden und auch Paco ist mit seinem Latein am Ende. Als Rafaela sich dann auch noch in "Miezi" umbenennt, aus einem Napf am Boden frisst und eine Katzentoilette benutzt, ist das Maß voll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt...