Die 17-jährige Lydia lebt mit ihrer sieben Monate jungen Tochter Joeline Diana und ihrem Freund Chris bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Die Situation ist für keinen der Beteiligten angenehm. Lydia würde gerne auf eigenen Beinen stehen, von Zuhause ausziehen und eine Ausbildung machen. Ihr Freund Chris ist dabei leider keine Hilfe. Er hat seinen Job geschmissen und es gibt dauernd Streit. Die Konsequenz: Lydias Mutter schmeißt ihn aus der Wohnung. Jetzt will Chris sein Leben wieder in die richtige Bahn lenken. Lydia hingegen denkt im Moment nur an ihren 18. Geburtstag und freut sich auf den Tag mit ihren Freundinnen. Santina (17) wollte ihre Abschlussprüfung an der Schule machen, dann den Führerschein und eine Ausbildung beginnen. Jetzt ist sie ungewollt schwanger. Ihr Freund Benjamin und sie können sich nicht erklären, wie das passieren konnte, da sie verhütet haben. So richtig kann sich Santina noch nicht vorstellen, dass sich ihr Leben komplett verändern wird. Trotz der finanziellen Unterstützung durch ihre Eltern muss sie lernen mit Geld umzugehen. Benjamin würde gerne mit Santina zusammen ziehen. Doch Santina hat andere Vorstellungen und möchte bei ihren Eltern wohnen bleiben. Das belastet die Beziehung des jungen Paares. Und der vielleicht schwierigste, aber auch schönste Moment steht ihnen noch bevor: die Geburt des Kindes.