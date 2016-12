RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Heike (47) und Jasmin (28) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Heike (47) bewohnt mit ihren Mann und ihren drei Kindern eine 100-Quadratmeter-Wohnung. Die drei Jungs im Alter von zehn bis sechzehn Jahren hören nicht immer auf Mama Heike, aber zum Glück gibt es ja noch Papa Reinhard (54), der seine Söhne schon wieder in den Griff bekommt. Sonst kümmert sich der Arbeit suchende Textilfacharbeiter um alles, was im Haushalt anfällt. Heike übernimmt eher die kontrollierende Funktion. Auch die Küche ist Reinhards Revier. Heike kann zwar kochen, aber ihr Mann macht es eben lieber. Da auch Heike zu Hause ist, hätte das Ehepaar eigentlich sehr viel Zeit miteinander, aber um Streit aus dem Weg zu gehen, haben sie getrennte Zimmer. Für Heike ist das alles so in Ordnung und die Tauschmutter soll in ihrer Welt bloß keine Unordnung stiften. Mamadou (34), genannt Eddie, ursprünglich aus Sierra Leone stammend, ist Dreifachvater, Putzteufel, Hip-Hopper, DJ, Sprachtalent und Traummann in Personalunion. Mit ihm hat Jasmin (28) den Fang ihres Lebens gemacht. Die beiden sind seit sechs Jahren miteinander verheiratet und ihre Liebe bekunden sie sich immer noch jeden Tag durch Neckereien und gelegentliche Eifersucht. Für ihre große Liebe lernte die kaufmännische Angestellte im Mutterschutz Eddies Muttersprache Fula, die neben englisch, französisch und deutsch auch mit den Kindern gesprochen wird. Der Haushalt wird geteilt und da Eddie Bakterien hasst, putzt er seiner Ehefrau akribisch hinterher. Die drei Söhne (2, 4 und 5) sind aufgeweckte Jungs, die in einer glücklichen, multi-kulturellen Familie aufwachsen. Jetzt tauschen die aktive Jasmin und die ruhige Heike für einige Tage die Familien. Was wird Heike in Jasmins Multi-Kulti-Familie erleben? Und wird sich die quirlige Jasmin bei Heikes Mann und den drei Söhnen einleben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

