ONE 22:05 bis 22:30 Serien Nurse Jackie Aufbruch USA 2010 2016-12-27 01:30 Stereo 16:9 Während Eleanor noch immer an der Trennung von ihrer großen Liebe Sarah leidet, zieht Jackie ihre vorübergehende Trennung von Eddie konsequent durch. Aber leider ist sie, was ihre Versprechungen einer gewissen Patientin gegenüber betrifft, nicht ganz so konsequent. Und das tut weh ... Doch immerhin schafft Jackie es, im Verlauf dieser Folge, einem kleinen Helden der Schwulenbewegung, namens John, im Kampf um die Würde seines im Sterben liegenden Ehepartners beizustehen ... Und unterdessen verkuppelt Fitch seine Jugendfreundin Georgia mit Eddie, was Jackie nicht unbedingt recht ist... (Premiere in ONE) Schauspieler: Edie Falco (Jackie Peyton) Eve Best (Dr. Eleanor O'Hara) Merritt Wever (Zoey Barkow) Paul Schulze (Eddie Walzer) Anna Deavere Smith (Mrs. Gloria Akalitus) Eve Best (Dr. Eleanor "Ellie" O'Hara) Peter Facinelli (Dr. Fitch "Coop" Cooper) Originaltitel: Nurse Jackie Regie: Paul Feig Drehbuch: Liz Brixius Kamera: Christopher LaVasseur Musik: Wendy Melvoin, Lisa Coleman Altersempfehlung: ab 12