Telenovela Sturm der Liebe Folge: 206 D 2006 Laura will sich zukünftig aus der Beziehung von Helen und Alexander heraushalten. Aber Helen weiß, wie sie Lauras Geduld auf die Probe stellt: Als Laura und Christian sich ins Schlafzimmer zurückziehen, legt sie Lauras und Alexanders Liebeslied "Bridge over troubled Water" auf. Tatsächlich lässt sich Laura provozieren und beschwert sich bei Christian über Helen. Christian glaubt Laura und wirft Helen aus der Wohnung. Daraufhin steht Helen mit ihrem Koffer vor Alexanders Tür... Maxim ist klug genug, bei der schüchternen Miriam nicht mehr als eine zarte Berührung zum Abschied zu versuchen. Miriam ist gerührt und gleichzeitig sauer auf Robert. Tanja spricht sie darauf an und Miriam erzählt ihr, wie sehr Robert sie enttäuscht und beleidigt hat. Robert weiß, dass er Miriam verloren hat und fleht Tanja an, Miriam vor Maxim schützen. Doch Tanja sieht zumindest im Augenblick keine Gefahr, weil Miriam keine Erfahrung mit Männern hat und auf Dauer schon hinter Maxims Maske blicken wird. Doch dann bekommt Tanja mit, wie Miriam Maxim eine Liebeserklärung macht. Tanja ist alarmiert. Hildegard und Alfons sind über Maries Eröffnung, sie wolle bei Xaver einziehen, schockiert. Dummerweise kommt Marie nicht dazu, Xaver von den neuesten Plänen zu berichten, und so ist der Page perplex als Alfons ihm verbietet, mit Marie zusammen zu ziehen. Sauer stellt Xaver Marie zur Rede. Doch die beiden werden sich einig und auch Alfons und Hildegard merken, dass Marie nun erwachsen wird. Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Carolin Draber