Liebesfilm My Blueberry Nights HK, CHN, F 2007

Wie so häufig streunt die rehäugige Nachtschwärmerin Elizabeth (Norah Jones) durch New York. Von dem netten Engländer Jeremy (Jude Law), Besitzer eines verwunschenen Cafés, erfährt sie dabei, dass der Mann ihres Lebens eine andere hat. Wütend und traurig zugleich, tröstet sie sich mit Jeremys Blaubeerkuchen - und beinahe mit dem Barkeeper selbst, der sich als Spezialist für gescheiterte Beziehungen erweist. Verstört flüchtet Elizabeth, und es verschlägt sie zunächst nach Memphis, in eine schummerige Kneipe. Als Kellnerin erlebt sie hier hautnah mit, wie der Polizist Arnie (David Strathairn) sich aus Sehnsucht nach seiner Exfrau Sue Lynne (Rachel Weisz) jeden Abend volllaufen lässt. Selbst mit vorgehaltener Waffe kann er sie nicht dazu bringen, zu ihm zurückzukehren, worauf der Verzweifelte sich das Leben nimmt. Auf der nächsten Station ihrer Éducation sentimentale jobbt Elizabeth in einem Spielcasino. In der unberechenbaren Zockerin Leslie (Natalie Portman) lernt sie eine Freundin kennen. Elizabeth begleitet die Berufsspielerin nach Las Vegas, wo diese ihren sterbenden Vater noch einmal sehen will. Doch Leslie kommt zu spät. Das Scheitern der anderen, das sie schmerzlich miterleben musste, bringt die flüchtende Elizabeth wieder zu sich selbst - und schließlich nach New York zurück, wo Jeremy auf seiner Theke noch immer einen Teller für sie reserviert hat. Mit dieser Mischung aus Kammerspiel, Roadmovie und Melodram realisierte Kultregisseur Kar-Wai Wong seinen ersten US-Film. Seinem Stil einer unverwechselbaren Bildsprache blieb er dabei treu - und erfand sich doch neu. Einmal mehr schuf der Hongkong-Chinese Gefühlskino pur. Statt Tony Leung und Gong Li verzehren sich Frauenschwarm Jude Law und Norah Jones nach dem gemeinsamen kleinen Glück; die populäre Singer-Songwriterin war ein Besetzungscoup und gefällt in ihrem Leinwanddebüt durch eine zurückhaltende Performance. Mit Unterstützung seines amerikanischen Koautors Lawrence Block erdachte der Autorenfilmer um dieses Paar herum eine für ihn typische Geschichte: Sie endet mit einem wundervollen Filmkuss mit Blaubeerkuchen, bei dem das Auge buchstäblich mitisst. Natalie Portman und Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz in Nebenrollen liefern das Sahnehäubchen auf dieser Köstlichkeit.

Bildergalerie

Schauspieler:
Jude Law (Jeremy)
Norah Jones (Elizabeth)
Natalie Portman (Leslie)
Rachel Weisz (Sue Lynne)
David Strathairn (Arnie)
Frankie Faison (Travis)
Cat Power (Katya)

Originaltitel: My Blueberry Nights
Regie: Wong Kar-wai
Drehbuch: Wong Kar-wai, Lawrence Block
Kamera: Darius Khondji
Musik: Ry Cooder
Altersempfehlung: ab 6