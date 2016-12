ONE 09:45 bis 11:30 Komödie Fever Pitch GB 1997 Nach einer Vorlage von Nick Hornby Stereo Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Fußball-scheue Lehrerin Sarah lernt ausgerechnet den schüchternen, aber überaus sympathischen Kollegen Paul kennen. Paul erweist sich bald als Mega-Fußballfan. Als Sarah und Paul trotz aller offensichtlichen Gegensätze zu einem Paar werden, sind Konflikte heftigster Art schon programmiert, zumal Paul seine götzengleiche Verehrung für Arsenal nicht einfach ablegen kann ... Komödie, nach dem Erfolgsroman von Nick Hornby, über einen Fußballfan, der alles seiner Sportleidenschaft unterordnet und dadurch in seinen Sozialkontakten Turbulenzen erlebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Colin Firth (Paul Ashworth) Ruth Gemmell (Sarah Hughes) Mark Strong (Steve) Neil Pearson (Pauls Vater) Lorraine Ashbourne (Pauls Mutter) Holly Aird (Jo) Ken Stott (Schulleiter Ted) Originaltitel: Fever Pitch Regie: David Evans Drehbuch: Nick Hornby Kamera: Chris Seager Musik: Neil MacColl, Boo Hewerdine