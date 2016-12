ONE 06:45 bis 08:15 Tragikomödie Das Gewinnerlos D 2015 2017-01-01 04:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Vier Menschen im Seniorenalter müssen sich in ihrem Leben neu positionieren und erfahren dabei, dass es nie zu spät für einen Neuanfang ist. Eine Liebeserklärung an das Leben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthias Habich (Georg) Angela Winkler (Sylva) Peter Franke (Heinrich) Dietrich Mattausch (Edward) Claudia Geisler (Judith) Matthias Ziesing (Armin) Luca Zamperoni (Luciano) Originaltitel: Das Gewinnerlos Regie: Patrick Winczewski Drehbuch: Edda Leesch Kamera: Matthias Papenmeier Musik: Heiko Maile, Torsten Kamps

