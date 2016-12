tagesschau24 01:15 bis 02:00 Dokumentation Die Grafen Beissel von Gymnich Die Grafen Beissel von Gymnich D 2012 Live TV Merken Tausende Besucher jährlich kommen auf die Burg Satzvey, angelockt vom Kindheitstraum von Rittern in glänzenden Rüstungen und Burgfräuleins in wallenden Kleidern. Auf der Wasserburg in Mechernich in der Voreifel inszeniert die gräfliche Familie Beissel von Gymnich seit mehr als 30 Jahren Ritterspiele, Kindertheater und mittelalterliche Weihnachtsmärkte. In kaum einer anderen Gegend Europas stehen so viele Schlösser und Burgen, die sich noch in Privatbesitz befinden, wie in Nordrhein-Westfalen. Viele Bauten sind seit Generationen im Besitz der gleichen Familien, zu deren Selbstverständnis die Pflege der Tradition bis zum heutigen Tag gehört. Andere Häuser waren verwaist, wurden wiederentdeckt und zu neuem Leben erweckt. Der Umgang mit dem jahrhundertealten Erbe erfordert allerdings großes Verantwortungsbewusstsein, viel Mut und Kreativität. Die Beissels wurden in Adelskreisen aber zunächst nur belächelt, als Franz Josef Graf Beissel von Gymnich und seine amerikanische Frau Jeanette Anfang der 80er Jahre die ersten Ritterspiele veranstalteten. Ein Hollywood-Spektakel auf dem traditionsreichen Sitz einer blaublütigen Familie? Mittelaltermärkte und Show-Turniere? Doch der Erfolg gibt ihnen Recht, denn mit Showveranstaltungen und Märkten kann die Familie den kostspieligen Unterhalt der Burg finanzieren. Für die neue WDR-Reihe "Adelsdynastien in NRW" besucht Julia Melchior die Grafen Beissel von Gymnich auf der Wasserburg Satzvey. Bei einem Rundgang durch die Burg gewährt ihr Jeanette Gräfin Beissel von Gymnich einen Einblick in ihren Alltag zwischen mittelalterlicher Burgromantik und modernem Event-Marketing. Sie erzählt, wie sie sich in ihre Rolle als Dame des Hauses eingefunden hat und welche Widerstände sie dabei überwinden musste. Als gelernte Werbefachfrau hat sie vor allem die Vermarktung der Ritterspiele vorangetrieben und maßgeblich dazu beigetragen, die Burg Satzvey zu einem überregionalen Anziehungspunkt zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Julia Melchior Originaltitel: Deutsche Dynastien Regie: Sebastian Dehnhardt