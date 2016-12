RTL NITRO 04:05 bis 04:50 Krimiserie Magnum Folge: 88 Ein moderner Robin Hood USA 1984 HDTV Live TV Merken Garwood Huddle hat ein großes Herz für Arme: Er raubte etliche Banken aus, verteilte die Beute stets an die Bedürftigen und verbrachte deshalb die meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis. Zur Zeit muss er wieder eine längere Haftstrafe absitzen. Aber weil sein Enkel entführt wurde, bricht er aus dem Knast aus. Die Kidnapper haben Huddle gedroht, den Jungen umzubringen, wenn er nicht rechtzeitig das geforderte Lösegeld hinterlegen würde. Huddle hatte von seinem letzten großen Coup 200.000 Dollar vergraben und will damit seinen Enkel freikaufen. Aber das Geld ist verschwunden. Verzweifelt bittet Huddle Magnum, ihm bei der Suche nach seinem Enkel zu helfen und diesen zu befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Magnum) John Hillerman (Jonathan Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Rick Wright) Pat Hingle (Garwood Huddle) John Ratzenberger (Walt Brewster) Belinda Montgomery (Franny Huddle) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Richard Yalem Kamera: William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 12

