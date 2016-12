Im Leben von Craig Schwartz könnte es gerade nicht schlechter laufen: Seine Karriere als Puppenspieler läuft mies, da er beim Publikum nicht so recht ankommt, er steckt in finanziellen Schwierigkeiten und in seiner Ehe mit Lotte kriselt es gewaltig. Auf Lottes Drängen hin nimmt er einen Bürojob in Manhattan an. Sein Büro befindet sich in der 7 ½ Etage, die nur über einen Notfallschalter des Aufzug zu erreichen ist. Eines Tages entdeckt Craig während der Arbeit hinter einem unscheinbaren Aktenschrank zufällig eine Geheimtür, hinter der sich ein Tunnel verbirgt. Indem man diesen Tunnel betritt, begibt man sich auf eine 15-minütige Reise, während der man in die Rolle der Hollywood-Legende John Malkovich schlüpft. Als Craig das Geheimnis seiner Kollegin Maxine, mit der er eine Affäre hat, anvertraut, beschließen die beiden, damit das große Geld zu machen. Ihr Plan geht auf - bis auch Lotte den Tunnel ausprobiert und sich Maxine in Lotte verliebt, wenn dieses in Malkovichs Körper steckt. Als dann auch noch der wahre Malkovich auftaucht und von dem Tunnel erfährt, ist das Chaos perfekt... In Google-Kalender eintragen