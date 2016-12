RTL NITRO 23:50 bis 01:20 Actionfilm Hijacked - Entführt USA 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Spezialeinsätze, kriminelle Banden und immer volles Risiko, das ist Alltag für Spezial-Agent Paul Ross und sein Team. Sie gelten als zuverlässige Profis für gefährliche und aussichtslose Situationen. Beruflich macht Ross niemand etwas vor, privat könnte es für ihn allerdings besser laufen. Völlig von seinem Beruf vereinnahmt, vernachlässigt Ross seine sozialen Beziehungen. Aus diesem Grund trennte sich seine Verlobte Olivia Rousseau von ihm, mit der er sich unbedingt versöhnen möchte. Olivia, die einen neuen Job bei dem Milliardär Bruce Lieb angenommen hat, begleitet ihren Chef auf eine Reise. Kurz vor Abflug erhält Ross Informationen, die darauf hinweisen, dass die Maschine und somit alle Insassen in höchster Gefahr schweben. Obwohl er seine Bedenken äußert, kann er Lieb nicht vom Flug abhalten. Aus Angst um Olivia, steigt Spezial-Agenten Ross ebenfalls in die Maschine. Kurz nachdem die Reiseflughöhe erreicht ist, wird die Maschine tatsächlich überfallen und gerät in die Hand von Kriminellen unter der Führung von Rostow Pawlak, einem brutalen Gangsterboss, dessen Organisation "The Tribe" Ross schon seit Jahren auf der Spur ist. Ab diesem Zeitpunkt beginnt für den Spezial-Agenten ein brutaler Kampf um Leben und Tod. Ohne die Unterstützung seiner Einheit, muss Ross sich von nun an allein auf seinen Instinkt und sein Können verlassen, um Olivias und das Leben der anderen Passagiere zu retten. Doch wem an Bord kann er vertrauen? Sicher ist, es gibt nicht nur einen Verräter unter den Vertrauten von Bruce Lieb. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Randy Couture (Paul Ross) Tiffany Dupont (Olivia Rousseau) Holt McCallany (Rostow) Gina Philips (Michelle Leib) Vinnie Jones (Joe Ballard) Rob Steinberg (Mike Meltzer) Craig Fairbrass (Bruce Leib) Originaltitel: Hijacked Regie: Brandon Nutt Drehbuch: Brandon Nutt, Declan O'Brien, Scoop Wasserstein Kamera: Adam Biddle Musik: The Newton Brothers Altersempfehlung: ab 16