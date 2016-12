RTL NITRO 20:15 bis 23:50 Katastrophenfilm Ring of Fire - Flammendes Inferno USA 2012 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Oliver Booth führt den mächtigen Öl-Konzern Trans-Nova im pazifischen Nordwesten der USA, der eine innovative Bohrtechnik entwickelt hat, mit der Öl aus bisher unerreichten Tiefen geschöpft werden kann. Da die Umweltfreundlichkeit des Projektes allerdings umstritten ist, engagiert der gerissene Geschäftsmann den Wissenschaftler Dr. Matthew Cooper, der gegenüber staatlichen Behörden bestätigen soll, dass die Bohrungen weit unter der Erdkruste als ungefährlich einzustufen sind. Nach einer Reihe ungewöhnlicher Explosionen und Eruptionen realisieren Dr. Cooper und Booths Tochter Emily, die ironischerweise Umweltaktivistin ist, dass Trans-Nova bei seinen Bohrungen auf eine gefährliche Magmamasse gestoßen ist und, dass sie sich auf einer tickenden Zeitbombe befinden - Einem vulkanischen System, das sich von Yellowstone bis nach Indonesien erstreckt und droht, die Erde völlig auszulöschen. Gemeinsam kämpfen sie darum, den Weltuntergang zu verhindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Vartan (Dr. Matthew Cooper) Terry O'Quinn (Oliver Booth) Ian Tracey (Hector Janen) Brian Markinson (Harry Stromwell) Brendan Fletcher (Samuel Janen) Adam Greydon Reid (Glen Perkins) Patrick Gilmore (Todd) Originaltitel: Ring of Fire Regie: Paul Shapiro Drehbuch: Michael Vickerman Musik: Rich Walters