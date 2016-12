RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Wettbetrug USA 1995 2016-12-28 12:55 Live TV Merken Trivette wird von Coach Morell, dem Trainer des erfolgreichen College Football-Teams 'Chargers', nach Clearwater gebeten, weil die Jungs nicht mehr mit voller Begeisterung spielen und auch Assistenz-Trainer Slocum durch zunehmende Gereiztheit auffällt. Eines Abends wird Slocums Wagen von der Straße abgedrängt. Walker ermittelt mit Hilfe der Journalistin Tara einen gewissen Vern Fuller als Täter. Dieser wird aber während seines Aufenthalts im Gefängnis vergiftet, bevor er eine Aussage machen kann. Eine heiße Spur führt in die Longhorn Bar, in dessen Hinterzimmer sich ein florierendes Wettbüro befindet. Doch die weiteren Ermittlungen gestalten sich schwierig, da weder der Sheriff noch die Bevölkerung der Kleinstadt an einer Aufklärung des Falles interessiert zu sein scheinen. Sie beschäftigen sich ausschließlich mit der bevorstehenden Staatsmeisterschaft und den Gewinnchancen der Chargers. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Noble Willingham (C.D. Parker) Clarence Gilyard (Jimmy Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Lee Holmes (Buddy Morrell) Leah Ayres (Tara Flynn) Michelle Cochran (Bar Maid) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Joe Coppoletta Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Ronald M. Cohen, Rick Husky Musik: Christopher Franke, Ron Ramin