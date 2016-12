RTL NITRO 15:35 bis 16:05 Comedyserie King of Queens Auf Freiersfüßen USA 2004 HDTV Live TV Merken Mama und Papa Heffernan kündigen sich zum Besuch an. Während Doug sich zurückzieht und Carrie rund um die Uhr arbeitet, kümmert sich Arthur rührend um Dougs Mutter. Dem ist das allerdings ein gewaltiger Dorn im Auge. Er versucht, seinen Vater dazu zu bringen, sich wieder mehr um seine Frau zu kümmern. Und Arthur beginnt, in den Treffen mit Janet mehr als nur einen Babysitter-Job zu sehen. Was ihn trotzdem nicht daran hindert, sämtliche Ausgaben peinlich genau für seinen Schwiegersohn aufzulisten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Nicole Sullivan (Holly Shumpert) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Nick Bakay Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 6