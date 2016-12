RTL NITRO 09:05 bis 09:50 Krimiserie Law & Order: UK Auf Bewährung GB, USA 2010 HDTV Live TV Merken Ein 16-jähriges Mädchen wird tot aufgefunden. Zuerst scheint alles dafür zu sprechen, dass sie eines natürlichen Todes gestorben sei. Doch bald stellt sich heraus, dass sie zuvor vergewaltigt wurde. Die Vorgehensweise und Bilder einer Überwachungskamera am Tatort bringen einen kürzlich entlassenen Sexual-Straftäter ins Visier der Ermittler. Seine Freundin gibt ihm jedoch ein Alibi. Können die Detectives ihm die Vergewaltigung und den Mord an dem Mädchen nachweisen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Walsh (Ronnie Brooks) Jamie Bamber (Matt Devlin) Harriet Walter (Natalie Chandler) Ben Daniels (James Steel) Freema Agyeman (Alesha Phillips) Bill Paterson (George Castle) Kevin Doyle (Paul Darnell) Originaltitel: Law & Order: UK Regie: Julian Holmes Drehbuch: Catherine Tregenna Kamera: David Luther Musik: Andy Price

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 230 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:57 bis 14:15

Seit 83 Min. Tatsächlich... Liebe

Liebesfilm

VOX 08:05 bis 10:50

Seit 75 Min. Navy CIS

Krimiserie

kabel eins 08:30 bis 09:25

Seit 50 Min.