SWR 02:55 bis 03:25 Comedy Hannes und der Bürgermeister Unter Strom / Die Aufregung D 2016 2017-01-01 21:50 Stereo 16:9 HDTV Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) will Platz eins beim Stromsparwettbewerb ergattern, den im Moment sein Erzfeind, der Schriedinger "Schofseggl" innehat. Dafür spart er Strom im ganzen Haus. Keine Heizung, Licht und alles, was Strom benötigt, ist gestrichen. Doch Amtsbote Hannes (Albin Braig) findet Auswege, den Unannehmlichkeiten zu entgehen. Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister