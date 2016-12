SWR 01:30 bis 02:55 Komödie Tach, Herr Dokter! - Der Heinz Becker Film D 1999 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Einerseits könnte man sich nichts Besseres vorstellen, als den kompetenten Heimwerker Heinz Becker als Nachbarn zu haben. Denn wenn es ums Werkeln geht, hat der hilfsbereite Saarländer immer einen guten Rat. Andererseits könnten die Nachbarn Becker und Schenkberg nicht unterschiedlicher sein, denn Dr. Schenkberg ist Firmenchef und hat sogar einen Doktortitel - weshalb er von Heinz immer mit einem ehrfurchtsvollen "Tach, Herr Dokter!" begrüßt wird. Und auch "es Hilde" versteht natürlich vollkommen, dass die "Frau Doktor" beim Metzger als Erste bedient wird. Frau Schenkberg selbst ist weniger gut auf die Nachbarn zu sprechen. Denn Heinz hat ein großes Heimwerker-Projekt gestartet, den Bau einer Veranda. Da kann schon mal in der Nacht der Pressluftbohrer zum Einsatz kommen! Zu ihrem Unmut muss Frau Schenkberg feststellen, dass ihr Mann von dem Nachbarn mit der "Batschkapp" angetan ist und sich nur zu gerne von ihm Sinn und Nutzen einer Fräsmaschine erklären lässt. So kann sie nicht verhindern, dass Dr. Schenkberg die Beckers zu seiner Geburtstags-Party einlädt - bei der auf Heinz jede Menge Fettnäpfchen lauern ... Otto hatte damit großen Erfolg, auch Mr. Bean hat es getan - so drehte der saarländische Komiker und Kabarettist Gerd Dudenhöffer 1999 ebenfalls einen Kinofilm rund um seine Kultfigur Heinz Becker. In "Tach, Herr Dokter" beweist er, dass sich auf 90 Minuten noch mehr lustige Sprüche und gutgemeinte Handwerker-Tipps unterbringen lassen. Hilfe bei der Inszenierung holte sich Dudenhöffer bei Regisseur und Kameramann Gernot Roll. Nicht nur Heinz-Becker-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gerd Dudenhöffer (Heinz Becker) Sabine Urig (Hilde Becker) Horst Krause (Dr. Schenkberg) Petra Zieser (Frau Schenkberg) Henning Hoffsten (Maier Kurt) Susanna Simon (Frau Rickebick) Rüdiger Weigang (Laudator) Originaltitel: Tach Herr Dokter - Der Heinz Becker Film Regie: Gernot Roll, Gerd Dudenhöffer Drehbuch: Gerd Dudenhöffer Kamera: Gernot Roll Musik: Peter Thomas