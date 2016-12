SWR 23:45 bis 00:30 Show Mathias Richling - Das Jahr 2016 D 2016 2016-12-27 05:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Wegweisende Wahlen, Todesfälle großer Persönlichkeiten und sonstige Katastrophen: 2016 war ein außergewöhnliches Jahr. Mathias Richling lässt die vergangenen Monate Revue passieren. Dazu hat er die wichtigsten Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft eingeladen. Gekommen ist allerdings niemand. Deshalb muss Richling seine Gäste eben kurzerhand selbst spielen. So stoßen zum Beispiel Landesvater Winfried Kretschmann und Thomas Strobl mit ihm auf das neue Jahr an. Auch die Kanzlerin, Bundestrainer Jogi Löw und Fernsehkoch Horst Lichter sind Teil von Richlings Jahr 2016. Die besonderen Selbstgespräche decken versteckte Wahrheiten auf und zeigen, was das Land gerade bewegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mathias Richling - Das Jahr 2016