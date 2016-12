SWR 18:50 bis 19:20 Dokumentation Sendeschluss Das Ende des Mittelwellensenders Heusweiler D 2016 2016-12-27 05:10 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Silvesternacht ist ein Stück Rundfunkgeschichte zu Ende gegangen: In Heusweiler wurde der Mittelwellensender des Saarländischen Rundfunks abgeschaltet. Mit einer Leistung von zeitweise sagenhaften 1200 Kilowatt war er der stärkste Radiosender Deutschlands. Das hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, weitreichende Folgen: Der SR war zeitweise in ganz Europa zu empfangen und wurde für viele DDR-Bürger zu einer wichtigen Informationsquelle. Die Europawelle machte auch sonst etwas aus ihrer Reichweite und revolutionierte mit einem neuen Programmschema die Radiolandschaft. Von anderen Rundfunkanstalten anfangs angefeindet, wurde die populären Sendungen schon bald von ihnen kopiert, ihre Moderatoren wie Manfred Sexauer oder Axel Buchholz erlangten bundesweite Bekanntheit. Für das kleine Heusweiler wurden die großen Antennenmasten so etwas wie ein Wahrzeichen. Die starke Strahlung hatte für die Anwohner aber auch kuriose Folgen: So erklang das Programm schon mal aus Dachrinnen, Kühlschränken und Topfdeckeln. Die Geschichte eines Senders, der den Hörfunk in Deutschland nachhaltig verändert hat - anekdotenreich und mit vielen Fundstücken aus den Archiven. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sendeschluss - Das Ende des Mittelwellensenders Heusweiler