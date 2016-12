SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Winter in der Wüstensonne von Arizona / Tagesthema: Recht - Taxi fahren / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Was ändert sich in 2017 / Abenteuer Haushalt: Besser kochen - Würzige Krapfen mit Kräuterdip / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Hängeseilbrücke D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Winter in der Wüstensonne von Arizona Deutsche Rentner überwintern schon mal gerne auf Mallorca oder den Kanarischen Inseln. Wer Kälte nicht mag, wird das gut verstehen können. Aber ist das ein typisch deutsches Phänomen, diese Flucht vor der Kälte? Wir denken: nein, und zeigen Ihnen mal ein paar Amerikaner im besten Alter, die in den Wintermonaten in den Bundesstaat Arizona flüchten, einem Bundesstaat an der Grenze zu Mexiko, also ganz im Süden der USA. Tagesthema: Recht: Taxi fahren Mit Christian Funk, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Saarbrücken Silvester kommt und viele Menschen feiern außer Haus. Von der Party spät - oder früh - sicher nach Hause kommen? Kein Problem, denkt man, denn es gibt ja Taxis. Aber gerade wenn besonders viele Leute ein Taxi wollen, kann das zu bösen Überraschungen führen. Das zeigen Beispiele aus dem Frühjahr 2016, als in Stuttgart der Öffentliche Nahverkehr streikte. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Was ändert sich in 2017 Ein bisschen mehr Geld - das kann jeder gut gebrauchen. Das Schöne ist: es gibt sogar ein bisschen Geld für uns alle. Zum 01. Januar treten nämlich ein paar Gesetzesänderungen in Kraft, die schon lange geplant sind. Der neue, erhöhte Mindestlohn gilt dann und das neue Jahr bringt noch einige andere Änderungen mit sich. Abenteuer Haushalt - Besser kochen Würzige Krapfen mit Kräuterdip Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Wer Silvester feiern und trinken möchte, braucht eine solide Basis. Die Stockfisch-Krapfen von Martin Gehrlein sind aus saftigem Hefeteig, mit würzigem Stockfisch und Gemüse gefüllt. Der perfekte Party-Snack. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Hängeseilbrücke Mit Markus Kirchhoff, Ortsbürgermeister von Mörsdorf Sie heißt "Geierlay" und ist mit 360 Meter die längste Hängeseilbrücke Deutschlands und nicht nur das: sie ist jung, wurde erst 2015 fertig gestellt und bringt neuen Schwung in den Hunsrück. Mörsdorfs Bürgermeister Marcus Kirchhoff hat diese Brücke mit erdacht und mit viel Engagement bauen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Christian Funk (Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Saarbrücken), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Markus Kirchhoff (Ortsbürgermeister von Mörsdorf) Originaltitel: Kaffee oder Tee