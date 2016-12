SWR 13:00 bis 13:45 Magazin Heimatglühen "Frischer Wind für alte Reben" / "Heimat-Tattoos" / "Bonbonmacher zwischen Hard Rock und Zuckerguss" / "Herz-Hocker" D 2016 2016-12-28 06:15 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Von Heimat-Tattoos, Hard-Rock-Bonbons und einer jungen Winzerin "Heimatglühen" stellt unter anderem Tina Hecker vor, die in ihrem Tattoo-Studio "Nadelwald" in Freiburg nicht zuletzt Kuckucksuhr, Bollenhut oder Schwarzwälder Kirschtorte als Motive im Repertoire hat. Hier geht Heimat unter die Haut. Porträtiert wird auch Thomas Krämer, ein "Bonbonmacher zwischen Hard Rock und Zuckerguss". Der 50-Jährige Rockmusikfan hat in Kaiserslautern die erste und einzige Bonbon-Manufaktur der Stadt eröffnet. "Frischer Wind für alte Reben" - dafür sorgt Juliane Eller, eine der jüngsten Winzerinnen Deutschlands und Chefin im Familienbetrieb. Die junge Frau aus Alsheim in Rheinhessen hat das Weingut komplett umgekrempelt. Jetzt sind Maschinen beim Anbau tabu und der Weinanbau ist nicht mehr konventionell sondern ökologisch. Zu sehen sind diese und andere Geschichten von Machern und Heimatliebenden, von Trends und Traditionen am 13. Oktober um 21 Uhr im SWR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Max Peter Originaltitel: Heimatglühen