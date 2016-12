SWR 10:45 bis 11:30 Dokumentation Tierisch wild im Südwesten Durch Eis und Schnee D 2014 2017-01-21 11:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Dokumentation taucht ein in den tierischen Winter im Südwesten - vom ersten Frost im Spätherbst bis zur Schneeschmelze im Frühjahr. Wie überleben die Tiere im Südwesten den Winter? Welche Strategien haben Luchs, Wolf, Biber & Co entwickelt, um nicht zu erfrieren? Wie erleben junge Wildkatzen den ersten Schnee ihres Lebens? Was macht Mücken frostsicher? Und wieso kommen einige Zugvögel im Winter zu uns, während andere das Weite suchen? Wie geht es unseren Störchen an Weihnachten im Senegal? Und warum kommen sie immer wieder zurück, obwohl manchmal noch Schnee liegt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierisch wild im Südwesten