SWR 09:15 bis 10:00 Dokumentation Der Südwesten von oben Unsere Städte D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken In den Städten im deutschen Südwesten zeigt sich die Vielfältigkeit der Regionen - die einen wurden auf Geheiß des römischen Kaisers angelegt, andere wuchsen mit der Industrialisierung zu lebendigen Ballungsräumen. Die Reise beginnt in Saarbrücken, dessen Architektur und Flair die Nähe zu Frankreich spiegeln. Über Saar, Mosel und die ehemalige Weinhauptstadt Traben-Trarbach geht es an den Rhein nach Andernach, das auf die neue Landlust der Städter reagiert und seine Grünanlagen in öffentliche Obst- und Gemüseplantagen umgewandelt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Südwesten von oben

