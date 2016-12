TLC 04:25 bis 05:10 Dokumentation Mein (fast) perfektes Verbrechen Bindungsängste USA 2012 Merken Jeremy Woods scheint ein netter Kerl zu sein, doch hinter verschlossenen Türen zeigt er boshafte Charakterzüge: Heftige Wutausbrüche lässt Woods an seiner Verlobten Dawn und ihrem Baby aus und stiftet die junge Frau zu Betrügereien an. Als das Geld knapp wird, schmiedet der 21-Jährige einen teuflischen Plan: Er will Dawn und das Kind vom Hals haben, erwürgt die beiden und beseitig alle Spuren. Um den Mord zu vertuschen, spielt er den besorgten Verlobten und gibt eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Doch die kommt Jeremy auf die Schliche. Zusammen mit einer neuen Freundin ergreift Woods die Flucht. Kann die Polizei ihn stoppen, bevor er erneut zum Mörder wird? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: I (Almost) Got Away With It

