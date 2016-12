TLC 02:55 bis 03:40 Dokumentation Paranormal Survivor Drohendes Unheil CDN 2015 Merken Deana Rotondo hat ein schönes Stadthaus in Ottawa, Kanada, gefunden. Doch kaum ist sie eingezogen, ereignen sich dort sonderbare Vorfälle. Nachts kann Deana kein Licht anmachen, obwohl die Elektrik funktioniert, sie fühlt sich ständig beobachtet und hört eigenartige Geräusche. Eines Abends schießt aus der Küchenlampe ein greller Blitz, in dessen Schein, die Silhouetten von Menschen aufleuchten. Deana bleibt vor Angst fast das Herz stehen. Doch der Schrecken ist nichts im Vergleich zu dem, was ihr noch bevorsteht. Als sie eines Nachts erwacht, wird ihr Körper von einem gespenstischen Mann nach unten gedrückt. Die junge Frau ist dem Geist völlig ausgeliefert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Paranormal Survivor