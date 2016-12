TLC 23:50 bis 00:45 Dokumentation Mörderische Affären Man erntet, was man sät USA 2013 Merken Archie und Mary Ann McFarland führen mit ihren Kindern ein angenehmes, gediegenes Leben in Torrance, Kalifornien. Doch nach 20 Jahren Ehe wird Mary Ann plötzlich gelangweilt und rastlos. Als sie den wesentlich jüngeren Janos Kulcsar kennenlernt und eine Affäre mit ihm beginnt, sieht ihr Mann zunächst darüber hinweg. Da der 58-Jährige seine Frau nicht verlieren möchte, billigt er die Dreiecksbeziehung, die jedoch ein schreckliches Ende findet: Eines Tages wird Archie McFarland tot neben seinem Haus aufgefunden. Er wurde mit sieben Messerstichen ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susan Lucci (Herself - Host) Bonnie Webster (Mrs. Mangle) Paul H Chapman (Archie McFarland) Julie Victoria Hansen (Young Mary Ann McFarland) Daniel Stagliano (Young Archie McFarland) Kelley Swindall (Morgan Mengel) Kara Vedder (Mary Ann McFarland) Originaltitel: Deadly Affairs Drehbuch: Walker Lamond