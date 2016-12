TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Außergewöhnliche Schwangerschaften Vorbereitung ist alles GB 2014 Merken In Allentown, Pennsylvania, erwartet Deborah Drillinge und ist mit ihrer Frau Kristin auf dem Weg zu einem Arzttermin. Obwohl bisher alles in Ordnung war, machen sich beide Mütter Sorgen um die Gesundheit der Babys, weil sie sich während der letzten Tage kaum bewegt haben. Deborah hat nämlich große Schwierigkeiten, genug Nahrung zu sich zu nehmen. Nach einer Magenbypass-OP und über 80 Kilo Gewichtsabnahme ist ihr Magen so klein, dass sie die erforderliche Kalorienmenge kaum schafft. Heute wird sich zeigen, ob sich die Drillinge normal entwickeln. Außerdem in dieser Episode: ein Baby um jeden Preis und eine unsichere Zukunft für ein sehbehindertes Paar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Extraordinary Pregnancies