TLC 17:00 bis 17:25 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Todds Stressbewältigung USA 2014 Merken Als Tochter Savannah zum zweiten Mal einen Unfall baut, platzt Papa Todd der Kragen. Die 16-Jährige hat den Mercedes wieder in den Graben gesetzt und einen Schaden von 15.000 Dollar verursacht, weil sie ein Selfie machen wollte! Die Sorge um seine leichtsinnige Tochter trägt dazu bei, dass bei dem Multimillionär Bluthochdruck festgestellt wird. Hausarzt John verordnet eine sofortige Änderung des Lebensstils - Stressreduzierung, gesunde Ernährung und regelmäßige Sporteinheiten - sofern der 46-Jährige keinen Schlaganfall oder Infarkt riskieren will. Also stehen Diät, Yoga und Jogging mit den Kids auf dem Plan. Ein Programm, das Todd die Laune gänzlich verdirbt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar