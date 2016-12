TLC 15:35 bis 16:05 Dokusoap Mein Traum in Weiß Prinzessin für einen Tag USA 2012 Merken Nicole ist im Dauerstress. Die Leiterin einer Grundschule hat vor sechs Monaten Vierlinge zur Welt gebracht und weiß momentan nicht, wo ihr der Kopf steht. Doch das Brautkleid will die junge Frau heute in aller Ruhe aussuchen und hat die Babys deshalb zu Hause gelassen. Für ihre Hochzeit schwebt der frischgebackenen Mutter ein echtes Prinzessinnenkleid mit enger Taille und sehr weitem Rock vor. Schon das zweite Modell, das Nicole anprobiert, ist der Hit. Leider hat die Traumrobe einen Haken: Sie sprengt das 3000-Dollar-Budget um Längen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Say Yes to the Dress