TLC 12:50 bis 13:45 Dokusoap Buddy sucht den Super-Konditor Mama ist die Beste! USA 2012 Nachdem Chad vergangene Woche heimgeschickt wurde, sind nur noch vier Kandidaten im Rennen: Jen, Paul, Gretel-Ann und Ashley kämpfen härter denn je um den Titel und die 100.000 Dollar Preisgeld. Nach dem Konditoren-Test, bei dem sie mit verbundenen Augen Torten einstreichen und verzieren sollen, geht es zur entscheidenden K.-o.-Runde, die die Kontrahenten vom Finale trennt: Aufgeteilt in Zweierteams, sollen sie nun Torten zu Ehren ihrer Mütter backen. In der Bewertungs-Jury sitzen diesmal - wie sollte es anders sein - Buddys eigene Mama Mary und seine Ehefrau Lisa, die selbst vierfache Mutter ist. Originaltitel: The Next Great Baker