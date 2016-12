TLC 11:00 bis 11:55 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Die Zwangsräumung USA 2010 Merken Wanda Martin wurde von zahlreichen Schicksalsschlägen gebeutelt. Um sich abzulenken, begann sie, Unmengen von nutzlosen Dingen zu kaufen und zu horten. Da Wanda unfähig ist, sich von ihren Schätzen zu trennen, wurden ihr schon drei Wohnungen gekündigt. Jetzt steht sie vor der vierten Zwangsräumung. Auch Messie Ray Cleary sieht keinen Ausweg. Er hat seine Familie und Freunde seit Jahrzehnten nicht gesehen und geht in seinem vermüllten Zuhause fast unter. Mehr als alles andere wünscht sich Ray endlich eine ernsthafte Beziehung. Doch solange er seinen Hortzwang nicht in den Griff bekommt, wird er weiter alleine bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bray Poor (Himself - Narrator) Originaltitel: Hoarding: Buried Alive Drehbuch: Nathan Antila, Lynn Kessler, Patrick Prentice