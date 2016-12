TLC 07:00 bis 07:45 Dokusoap Long Island Medium Runter mit den Pfunden! USA 2013 Merken Lucilles Sohn Gregory starb vor drei Monaten unter mysteriösen Umständen, und nun will sie mit Hilfe von Theresa Caputo herausfinden, ob es ein Unfall oder Selbstmord war. Am Tag seines Todes hatte Gregory Medikamente genommen und Bier getrunken. Diese Mischung hat ihn umgebracht. Doch Medium Theresa findet bei der Kontaktaufnahme noch viel mehr heraus. Während Theresa im Reich der Toten alles unter Kontrolle hat, fehlt ihr jede Selbstdisziplin, wenn es ums Essen geht. Da die Familienmutter in letzter Zeit kräftig zugenommen hat, engagiert sie eine Ernährungsberaterin und einen Personal Trainer - und plaudert schon beim ersten Treffen mit deren verblichenen Angehörigen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 337 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 97 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 97 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 97 Min.