kabel1 classics 23:05 bis 00:40 Komödie Was tun, wenn's brennt? D 2001 16:9 HDTV Nach 13 Jahren geht unglücklicherweise in einer Villa eine Bombe in die Luft, die einst von sechs befreundeten Punks und Hausbesetzern gelegt wurde. Die werden nun von der unliebsamen Vergangenheit eingeholt. Jetzt muss dringend ein damals beim Bombenbau gedrehtes und von der Polizei sichergestelltes Video aus dem Verkehr gezogen werden, bevor man es dort sichtet. Während zwei der Täter immer noch im linken Milieu leben, sind aus den anderen anständige Bürger geworden ... Schauspieler: Til Schweiger (Tim) Martin Feifel (Hotte) Sebastian Blomberg (Maik) Nadja Uhl (Nele) Matthias Matschke (Terror) Doris Schretzmayer (Flo) Klaus Löwitsch (Manowsky) Originaltitel: Was tun, wenn's brennt? Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Stefan Dähnert, Anne Wild Kamera: Andreas Berger Musik: Stephan Gade, Stephan Zacharias Altersempfehlung: ab 12