Elite-Agent Ethan Hunt hatte sich seiner hübschen Verlobten Julia zuliebe zur Ruhe gesetzt. Doch als seine Ex-Schülerin Lindsey in die Gewalt von Terroristen gerät, begibt er sich für eine Befreiungsaktion nach Berlin. Bei der Rettung läuft einiges schief: Obwohl Ethan die halb zu Tode gefolterte Lindsey aus dem schwer bewachten Komplex befreien kann, stirbt sie später auf grausame Weise durch ein Implantat im Kopf. Ethans Team findet heraus, dass hinter dem Verbrechen der internationale Waffenschieber Owen Davian steckt. Dieser verschiebt für Milliarden geheime Technologien an Terroristen und Schurkenstaaten. Nachdem das Team Davian erfolgreich in Rom aufgespürt und gefangen genommen hat, geschieht das Unfassbare: Der Verbrecher wird auf dem Transport von schwer bewaffneten Kommandoeinheiten befreit. Der sadistische Davian startet einen Rachefeldzug gegen Ethan, bei dem Julia eine entscheidende Rolle spielt ...