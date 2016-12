kabel1 classics 06:35 bis 08:00 Trickfilm Der tierisch verrückte Bauernhof USA 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ist der Bauer vom Hof, tanzen die Tiere in der Scheune ... Denn was die Menschen nicht wissen: Ihre Kühe und andere Nutztiere sind intelligent, vergnügungssüchtig und laufen sogar auf zwei Beinen. So ist Bulle Otis der heißeste Tänzer des Bauernhofs, und auch sonst hat er nur Streiche im Sinn. Als allerdings sein Vater Ben, der Chef des Hofs, stirbt, wählen die anderen Tiere Otis zu seinem Nachfolger. Erst langsam lernt der junge Bulle, was es heißt, Verantwortung zu tragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Robin Kahnmeyer (Otis) Bert Franzke (Ben) Gerald Schaale (Pip) Detlef Bierstedt (Pig) Simon Jäger (Freddy) Sven Plate (Peck) Gerald Paradies (Dag) Originaltitel: Barnyard Regie: Steve Oedekerk Drehbuch: Steve Oedekerk Musik: John Debney

