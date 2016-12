Tele 5 23:52 bis 02:03 Actionfilm The Grandmaster HK, CHN 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ip Man, aufgewachsen im Süden Chinas, nimmt von Kindheit an bei den Kung-Fu-Wettkämpfen im berühmten Goldenen Pavillon teil. Eines Tages taucht Meister Gong aus dem Nordosten auf, um das Ende seiner Laufbahn vor Ort zeremoniell zu begehen. Der eine hört auf, der andere setzt seinen Weg fort. Wem aber gebührt es fortan, sich Großmeister zu nennen? Ip Man? Meister Gongs Tochter Gong Er? Oder gar Yi Xian Tian, den es ins ferne Taiwan verschlagen hat? Einige wollen schützen, was ihnen gehört, andere suchen nach Erleuchtung und wieder andere nur den Kampf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tony Leung (Ip Man) Ziyi Zhang (Gong Er) Chang Chen (Razor) Zhao Benshan (Ding Lianshan) Xiao Shen-Yang (San Jiang Shui) Song Hye-kyo (Zhang Yongcheng) Yuen Woo-Ping (Chan Wah-shun) Originaltitel: Yi dai zong shi Regie: Kar Wai Wong Drehbuch: Kar Wai Wong, Jingzhi Zou, Haofeng Xu Kamera: Philippe Le Sourd Musik: Nathaniel Méchaly, Shigeru Umebayashi Altersempfehlung: ab 12